Кирьос и Коккинакис выиграли Australian Open-2022 в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.

Обладатели wild card австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в двух сетах со счётом 7:5, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 35 минут. Ник и Танаси реализовали два брейк-пойнта из шести, четыре раза подали навылет и допустили одну двойную ошибку. Эбден и Пёрселл не сумели заработать ни одного брейк-пойнта, выполнили три эйса и один раз ошиблись на подаче.

Отметим, что Кирьос и Коккинакис впервые в карьере победили на турнире «Большого шлема». За титул они заработали 2000 рейтинговых очков и 675,000 австралийских долларов, их соперники - 1200 баллов и A$360,000 призовых.







