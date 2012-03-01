Кирьос и Коккинакис выиграли Australian Open-2022 в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.
Обладатели wild card австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в двух сетах со счётом 7:5, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 35 минут. Ник и Танаси реализовали два брейк-пойнта из шести, четыре раза подали навылет и допустили одну двойную ошибку. Эбден и Пёрселл не сумели заработать ни одного брейк-пойнта, выполнили три эйса и один раз ошиблись на подаче.
Отметим, что Кирьос и Коккинакис впервые в карьере победили на турнире «Большого шлема». За титул они заработали 2000 рейтинговых очков и 675,000 австралийских долларов, их соперники - 1200 баллов и A$360,000 призовых.
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