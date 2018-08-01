Цинциннати.Азаренко не пробилась в третий раунд

Сегодня, 00:42 0 | Теннис

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,944,486 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



30-летняя белоруска Виктория Азаренко, занимающая в рейтинге WTA 40-е место, проиграла 26-й ракетке мира, 23-летней хорватке Донне Векич. Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился в пользу хорватки со счетом 6:2, 7:5.



Азаренко реализовала один брейк-пойнт из трех возможных, Векич – четыре из семи. Виктория ни разу не подала навылет и допустила четыре двойных ошибки против пяти эйсов и пяти двойных у Донны. Это вторая победа хорватки в двух встречах с белоруской.



За путевку в 1/4 финала Векич сразится с американкой



Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $2,830,000. 56 участниц.

Второй круг

Донна Векич (Хорватия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:2, 7:5 В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,944,486 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.30-летняя белоруска, занимающая в рейтинге WTA 40-е место, проиграла 26-й ракетке мира, 23-летней хорватке. Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился в пользу хорватки со счетом 6:2, 7:5.Азаренко реализовала один брейк-пойнт из трех возможных, Векич – четыре из семи. Виктория ни разу не подала навылет и допустила четыре двойных ошибки против пяти эйсов и пяти двойных у Донны. Это вторая победа хорватки в двух встречах с белоруской.За путевку в 1/4 финала Векич сразится с американкой Винус Уильямс Донна Векич (Хорватия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:2, 7:5