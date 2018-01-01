Уимблдон. Свитолина вышла в полуфинал на Халеп

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Восьмая ракетка мира, 34-летняя украинка(8) одержала победу над 22-летней чешкой, занимающей в рейтинге WTA 68-е место, со счетом 7:5, 6:4.Теннисистки играли 1 час 32 минуты. Свитолина сделала шесть брейков и упустила четыре своих подачи. На счету Элины два эйса, 24 виннерса, одна двойная ошибка и 16 невынужденных. Мухова навылет не подавала и один раз ошиблась на подаче, активно выиграла 34 розыгрыша и допустила 31 невынужденную ошибку.Отметим, что Элина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».За место в финале Уимблдона Свитолина поспорит с румынкой Симоной Халеп.Элина Свитолина (Украина, 8) – Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:4