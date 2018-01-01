Ролан Гаррос. Федерер – Майер: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 19:15 0 | Теннис / Видео

Роджер Федерер вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2019, обыграв в трех сетах 32-летнего аргентинца Леонардо Майера, занимающего в рейтинге ATP 68-е место, со счетом

За выход в полуфинал турнира Федерер сыграет или с греком Стефаносом Циципасом (6), или с соотечественником Стэном Вавринкой (24).



Третья ракетка мира, 37-летний швейцарецвышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2019, обыграв в трех сетах 32-летнего аргентинца Леонардо Майера, занимающего в рейтинге ATP 68-е место, со счетом 6:2, 6:3, 6:3 За выход в полуфинал турнира Федерер сыграет или с греком Стефаносом Циципасом (6), или с соотечественником Стэном Вавринкой (24).