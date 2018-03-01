Мадрид. Осака за два с половиной часа пробилась в третий круг и другие результаты

Вчера, 21:59 64 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,021,128 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Первая ракетка мира, 21-летняя японка Наоми Осака, посеянная под первым номером, с трудом одолела 22-летнюю испанку Сару Соррибес Тормо, занимающую в мировом рейтинге 73-е место, со счетом 7:6(5), 3:6, 6:0.



Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Осака взяла шесть подач соперницы и упустила пять своих. На счету Наоми четыре эйса и две двойные ошибки, а Соррибес Тормо один раз подала навылет и совершила пять двойных. Теперь в их личном противостоянии японка лидирует со счетом 2:0.



В третьем круге Осака встретится с белоруской Александрой Саснович, которая разгромила словачку Анну Шмидлову (Q) – 6:2, 6:2.



Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 1) – Сара Соррибес Тормо (Испания, WC) – 7:6(5), 3:6, 6:0

Александра Саснович (Беларусь) – Анна Шмидлова (Словакия, Q) – 6:2, 6:2

Чжэн Сайсай (Китай) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 3:6, 6:4

Каролин Гарсия (Франция) – Сорана Кырстя (Румыния, WC) – 6:4, 3:6, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) – Анжелика Кербер (Германия, 4) - Rt В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,021,128 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 21-летняя японка, посеянная под первым номером, с трудом одолела 22-летнюю испанку, занимающую в мировом рейтинге 73-е место, со счетом 7:6(5), 3:6, 6:0.Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Осака взяла шесть подач соперницы и упустила пять своих. На счету Наоми четыре эйса и две двойные ошибки, а Соррибес Тормо один раз подала навылет и совершила пять двойных. Теперь в их личном противостоянии японка лидирует со счетом 2:0.В третьем круге Осака встретится с белоруской, которая разгромила словачку(Q) – 6:2, 6:2.Наоми Осака (Япония, 1) – Сара Соррибес Тормо (Испания, WC) – 7:6(5), 3:6, 6:0Александра Саснович (Беларусь) – Анна Шмидлова (Словакия, Q) – 6:2, 6:2Чжэн Сайсай (Китай) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 3:6, 6:4Каролин Гарсия (Франция) – Сорана Кырстя (Румыния, WC) – 6:4, 3:6, 6:1Петра Мартич (Хорватия) – Анжелика Кербер (Германия, 4) - Rt