Джокович отдал три гейма сопернику и вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло

Сегодня, 17:49 0 | Теннис

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, вышел в четвертьфинал после победы над 21-летним американцем Тейлором Фритцем (LD), занимающим в рейтинге ATP 65-е место, со счетом 6:3, 6:0.



За 1 час 8 минут игрового времени Джокович сделал шесть брейков и не удержал одну свою подачу. На счету Новака три эйса и столько же двойных ошибок, а Фритц два раза подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.



Соперником Джоковича в 1/4 финала станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 6) - Даниил Медведев (Россия, 10).



Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Тейлор Фритц (США, LD) – 6:3, 6:0 В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 31-летний серб, посеянный под первым номером, вышел в четвертьфинал после победы над 21-летним американцем(LD), занимающим в рейтинге ATP 65-е место, со счетом 6:3, 6:0.За 1 час 8 минут игрового времени Джокович сделал шесть брейков и не удержал одну свою подачу. На счету Новака три эйса и столько же двойных ошибок, а Фритц два раза подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.Соперником Джоковича в 1/4 финала станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 6) - Даниил Медведев (Россия, 10).Новак Джокович (Сербия, 1) – Тейлор Фритц (США, LD) – 6:3, 6:0