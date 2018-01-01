Australian Open. Даяна Ястремская вышла в третий раунд

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.59-я ракетка мира, 18-летняя украинкананесла поражение 30-летней испанке(23), занимающей в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 6:3, 3:6, 6:1.Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Ястремская сделала четыре брейка и не удержала две своих подачи. На счету Даяны четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Карла три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. За счет активных действи Ястремская выиграла 32 розыгрыша и совершила 44 невынужденных ошибок, а у испанки – 12/26 соответственно.В третьем круге соперницей Ястремской станет либо американка Серена Уильямс (16), либо канадка Эжени Бушар.Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) – 6:3, 3:6, 6:1