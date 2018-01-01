US Open. Серена Уильямс отдала три гейма Севастовой и вышла в финал

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В ночь на 7 сентября в Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) у женщин состоялся первый полуфинальный матч.36-летняя американка(17), занимающая в мировом рейтинге 26-е место, разгромила 18-ю ракетку мира, 28-летнюю представительницу Латвии(19) со счетом 6:3, 6:0.Теннсиистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время Уильямс использовала пять брейк-пойнтов из десяти возможных, Севастова – один из двух. На счету Серены четыре эйса и одна двойная ошибка, а Анастасия один раз подала навылет и дважды ошиблась при подаче.Соперница Уильямс-младшей по финалу «мэйджора» определится в матче Мэдисон Кис (США, 14)м - Наоми Осака (Япония, 20).Серена Уильямс (США, 17) —Анастасия Севастова (Латвия, 19) — 6:3, 6:0