US Open. Катерина Бондаренко выбыла в первом круге

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи первого круга.32-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 86-е место, не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 70-й ракетке мира, 31-летней белоруске. Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился в пользу белоруски со счетом 6:3, 6:3.Бондаренко реализовала два брейк-пойнта из шести, Лапко – пять из восьми. Катерина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против четырех эйсов и четырех двойных ошибок у соперницы.Катерина завершила выступление в одиночном разряде. В парном турнире украинка и ее сербская напарница Александра Крунич в первом круге получили в соперницы лидеров посева, чемпионок Ролан Гаррос и Уимблдона Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии.Лапко во втором круге сыграет с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Куруми Нара (Япония).Вера Лапко (Беларусь) — Катерина Бондаренко (Украина) – 6:3, 6:3