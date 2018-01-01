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US Open. Катерина Бондаренко выбыла в первом круге
US Open. Катерина Бондаренко выбыла в первом кругеВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи первого круга.

32-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 86-е место, не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 70-й ракетке мира, 31-летней белоруске Вере Лапко. Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился в пользу белоруски со счетом 6:3, 6:3.

Бондаренко реализовала два брейк-пойнта из шести, Лапко – пять из восьми. Катерина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против четырех эйсов и четырех двойных ошибок у соперницы.

Катерина завершила выступление в одиночном разряде. В парном турнире  украинка и ее сербская напарница Александра Крунич в первом круге получили в соперницы лидеров посева, чемпионок Ролан Гаррос и Уимблдона Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии.

Лапко во втором круге сыграет с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Куруми Нара (Япония).
 
Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг. Женщины.
Вера Лапко (Беларусь) — Катерина Бондаренко (Украина) – 6:3, 6:3
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