Мойя: Стать первым Надалю долго мешали травмы и непобедимый Федерер

Вчера, 21:50 70 | Теннис

Испанец Карлос Мойя вспомнил о том, как его нынешний подопечный, а тогда друг и соперник Рафаэль Надаль шёл к первой строчке, на которую поднялся десять лет назад — 18 августа 2008 года.

«Это была величайшая цель. Рафа долгое время старался её достичь и никак не мог это сделать. Ему мешали травмы и непобедимый Федерер, — приводит слова Мойи Tennis World USA. - Когда он всё-таки стал первым, это было очень большое достижение. Я был очень рад, что мой друг стал первым в мире.



Вспомните ситуацию: на протяжении трёх лет перед этим Федерер доминировал в туре, был почти непобедимым. Рафа был единственным, кто вёл у него по личным встречам. На траве Рафа был уязвим, это правда, но он побеждал Федерера на других покрытиях и был одним из немногих, кому это удавалось.



Сейчас Федерер выглядит более нормальным, обычным человеком, чем тогда, но представить подобное доминирование 15 — 20 лет назад было невозможно. Тем значимее то, что Рафа сместил его с вершины».



В мировой классификации Испанец Карлос Мойя вспомнил о том, как его нынешний подопечный, а тогда друг и соперник Рафаэль Надаль шёл к первой строчке, на которую поднялся десять лет назад — 18 августа 2008 года.«Это была величайшая цель. Рафа долгое время старался её достичь и никак не мог это сделать. Ему мешали травмы и непобедимый Федерер, — приводит слова Мойи Tennis World USA. - Когда он всё-таки стал первым, это было очень большое достижение. Я был очень рад, что мой друг стал первым в мире.Вспомните ситуацию: на протяжении трёх лет перед этим Федерер доминировал в туре, был почти непобедимым. Рафа был единственным, кто вёл у него по личным встречам. На траве Рафа был уязвим, это правда, но он побеждал Федерера на других покрытиях и был одним из немногих, кому это удавалось.Сейчас Федерер выглядит более нормальным, обычным человеком, чем тогда, но представить подобное доминирование 15 — 20 лет назад было невозможно. Тем значимее то, что Рафа сместил его с вершины».В мировой классификации Надаль занимает первую строчку , Федерер – вторую.