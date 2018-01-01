Новак Джокович прошел в четвертьфинал на Уимблдоне

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.21-я ракетка мира, 31-летний серб(12) одержал победу над 22-летним россиянином, занимающим в мировой классификации 40-е место, со счетом 6:4, 6:2, 6:2.Матч продолжался 1 час 45 минут. Джокович выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. Cоперники допустили по одной двойной ошибке, при этом Новак выпролнил два эйса, а Хачанов – четыре. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с яgонцем(24), который победил(Q) из Латвии - 4:6, 7:6(5), 7:6(10), 6:1.Новак Джокович (Сербия, 12) - Карен Хачанов (Россия) —6:4, 6:2, 6:2Кеи Нишикори (Япония, 24) — Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – 4:6, 7:6(5), 7:6(10), 6:1