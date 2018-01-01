Истбурн. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Корне

Теннис. WTA Premier - Nature Valley International. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 48 участниц



В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Прошедшая через квалификацию 31-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 88-е место, обыграла в трех сетах 41-ю ракетку мира, 28-летнюю француженкусо счетом 4:6, 6:2, 6:4.Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Бондаренко реализовала семь брейк-пойнтов из девяти, Корне – пять из 13-ти. Катерина один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а Ализе выполнила три эйса и девять раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 3:3.Во втором круге Бондаренко сыграет с восьмой ракеткой мира чешкой, которая получила от организаторов турнира третий номер посева и первый круг пропускает. На данный момент в их противостоянии лидирует чешка – 3:2.Катерина Бондаренко (Украина, Q) — Ализе Корне (Франция) – 4:6, 6:2, 6:4Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) – 2:6, 7:5, 6:4Даниэль Коллинз (США) — Кэйти Суон (Великобритания, WC) – 6:3, 3:6, 6:3Донна Векич (Хорватия) — Юлия Путинцева (Казахстан, Q) – 7:5, 6:3Светлана Кузнецова (Россия) — Мария Саккари (Греция) – 6:3, 3:6, 6:4Камила Джорджи (Италия) — Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 6:2