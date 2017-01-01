Рафаэль Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение отказаться от дальнейшего выступления на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в эти дни в Лондоне (Великобритания). Причиной такого решения стала травма колена.



«Мой сезон завершен. Решение было принято во время игры. И в случае победы, и в случае поражения я собирался сниматься.

У меня были обязательства перед этим турниром, перед городом, перед самим собой… Я очень старался. Я сделал то, что должен был сделать, пробовал играть. Но я действительно не готов продолжать», - приводит слова Надаля официальный сайт ATP.



Напомним, в матче первого тура группового этапа Надаль проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.



На Итоговом чемпионате ATP Надаля заменит его соотечественник Пабло Карреньо-Буста, занимающий в мировом рейтинге десятое место.