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Цинциннати. Винум Уильямс выбыла во втором круге, Кузнецова идет дальше

Винус Уильямс (США)

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

Девятая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс (9) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 21-летней австралийки Эшли Барти, занимающей в мировом рейтинге 48-е место. Поединок длился 1 час 50 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:3,  2:6, 6:2.
Уильямс сделала два брейка и упустила три своих подачи, а также выполнила три эйса при шести двойных ошибках. На счету Барти семь эйсов и две двойных. Между собой теннисистки играли впервые.
В третьем круге Барти встретится с победительницей матча Каролин Возняцки (Дания, 6) - Елена Веснина (Россия).

Светлана Кузнецова (Россия)

Успешно преодолела второй круг восьмая ракетка мира, 32-летняя россиянка Светлана Кузнецова. За 1 час 20 минут она обыграла 22-летнюю представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую в рейтинге WTA 52-ю позицию, со счетом 6:3, 6:4.
На счету Кузнецовой пять брейков, два эйса и восемь двойных ошибок, а Путинцева сделала три брейка, избежала ошибок на подаче, но и навылет ни разу не подала. Счет личных встреч теннисисток стал равным – 1:1.
За выход в четвертьфинал турнира Кузнецова поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая была сильнее сербки Александры Крунич (Q) – 6:2, 6:2

Теннис.  АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участниц
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, Q) — Винус Уильямс (США, 9) – 6:3, 2:6, 6:2
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Александра Крунич (Сербия, Q) – 6:2, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Роберта Винчи (Италия) – 6:2, 7:5
Мэдисон Кис (США, 16) — Дарья Касаткина (Россия) – 6:2, 6:1

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