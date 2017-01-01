Цинциннати. Винум Уильямс выбыла во втором круге, Кузнецова идет дальше

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Девятая ракетка мира, 37-летняя американка(9) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 21-летней австралийки, занимающей в мировом рейтинге 48-е место. Поединок длился 1 час 50 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:3, 2:6, 6:2.Уильямс сделала два брейка и упустила три своих подачи, а также выполнила три эйса при шести двойных ошибках. На счету Барти семь эйсов и две двойных. Между собой теннисистки играли впервые.В третьем круге Барти встретится с победительницей матча Каролин Возняцки (Дания, 6) - Елена Веснина (Россия).

Теннис. АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участниц

Успешно преодолела второй круг восьмая ракетка мира, 32-летняя россиянка. За 1 час 20 минут она обыграла 22-летнюю представительницу Казахстана, занимающую в рейтинге WTA 52-ю позицию, со счетом 6:3, 6:4.На счету Кузнецовой пять брейков, два эйса и восемь двойных ошибок, а Путинцева сделала три брейка, избежала ошибок на подаче, но и навылет ни разу не подала. Счет личных встреч теннисисток стал равным – 1:1.За выход в четвертьфинал турнира Кузнецова поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая была сильнее сербки Александры Крунич (Q) – 6:2, 6:2Эшли Барти (Австралия, Q) — Винус Уильямс (США, 9) – 6:3, 2:6, 6:2Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4Карла Суарес-Наварро (Испания) — Александра Крунич (Сербия, Q) – 6:2, 6:2Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Роберта Винчи (Италия) – 6:2, 7:5Мэдисон Кис (США, 16) — Дарья Касаткина (Россия) – 6:2, 6:1