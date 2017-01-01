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Федерер и Хаасе встретятся в полуфинале «Мастерса» в Монреале

Роджер Федерер (Швейцария)

В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде проходили матчи ¼ финала.

Третья ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) обыграл в двух сетах 29-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (12), занимающего в рейтинге ATP 16-е место, со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 8 минут, проведенных на корте, Федерер сделал три брейка, пять эйсов и допустил две двойных ошибки. На счету Баутиста-Агута один брейк, два эйса и три двойных ошибки. Это была седьмая победа Роджера в семи встречах с испанцем.

Робин Хаасе (Нидерланды)

В полуфинале «Мастерса-1000» Федерер сыграет против 30-летнего голландца Робина Хаасе, занимающего в рейтинге ATP 52-е место, который взял верх над 36-й ракеткой мира, 24-летним аргентинцем Диего Шварцманом со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Теннисисты играли 2 часа. Хаасе взял шесть подач Шварцмана и упустил четыре своих. На его счету девять эйсов при шести двойных ошибках против четырех эйсов и трех двойных у аргентинца. Теперь голландец лидирует в их противостоянии со счетом 5:0.

Ранее Федерер и Хаасе встречались один раз и тогда победил Роджер.

Теннис.  АТП - Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $5.275.595. Одиночный разряд. 56 участников
¼ финала
Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12) – 6:4, 6:4
Робин Хаасе (Нидерланды) — Диего Шварцман (Аргентина) – 4:6, 6:3, 6:3
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