Федерер и Хаасе встретятся в полуфинале «Мастерса» в Монреале

В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде проходили матчи ¼ финала.Третья ракетка мира, 36-летний швейцарец(2) обыграл в двух сетах 29-летнего испанца(12), занимающего в рейтинге ATP 16-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 8 минут, проведенных на корте, Федерер сделал три брейка, пять эйсов и допустил две двойных ошибки. На счету Баутиста-Агута один брейк, два эйса и три двойных ошибки. Это была седьмая победа Роджера в семи встречах с испанцем.

Теннис. АТП - Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $5.275.595. Одиночный разряд. 56 участников

В полуфинале «Мастерса-1000» Федерер сыграет против 30-летнего голландца, занимающего в рейтинге ATP 52-е место, который взял верх над 36-й ракеткой мира, 24-летним аргентинцемсо счетом 4:6, 6:3, 6:3.Теннисисты играли 2 часа. Хаасе взял шесть подач Шварцмана и упустил четыре своих. На его счету девять эйсов при шести двойных ошибках против четырех эйсов и трех двойных у аргентинца. Теперь голландец лидирует в их противостоянии со счетом 5:0.Ранее Федерер и Хаасе встречались один раз и тогда победил Роджер.Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12) – 6:4, 6:4Робин Хаасе (Нидерланды) — Диего Шварцман (Аргентина) – 4:6, 6:3, 6:3