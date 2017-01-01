Уимблдон. Джокович и Федерер вышли в 1/8 финала, Цонга, Монфис и Феррер завершили выступление

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин завершились матчи третьего круга.Четвертая ракетка мира, 30-летний серб(2) обыграл в трех сетах 28-летнегоа (SR), занимающего в рейтинге ATP 589-ю позицию, со счетом 6:4, 6:1, 7:6(2).За 2 часа 11 минут игрового времени Джокович сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. Новак шесть раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку против 13-ти эйсов и семи двойных у Эрнеста. Теперь в их противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 7:1.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с французом, который в пяти сетах переиграл соотечественника(15) - 7:6(3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2.

Участником 1/8 финала Уимблдона стал и пятый номер мирового рейтинга 35-летний швейцарец(3) после победы над 30-м номером рейтинга, немцем(27) со счетом 7:6(2), 6:4, 6:4.За 1 час 49 минут, проведенных на корте, Федерер взял три подачи Зверева и 13 раз подал навылет, допустив лишь одну двойную ошибку. Миша сделал один брейк, выполнил шесть эйсов и допустил четыре двойных ошибки. Это была пятая победа швейцарца в пяти встречах с немцем.За выход в четвертьфинал соревнований Федереру предстоит сразиться с болгарином(13), который вышел в 1/8 финала на отказе израильтянина- 6:1, 6:1 отказ.

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ФранцузЦонга (13) завершил выступление, уступив в пяти сетах американцу(24). Поединок продолжался без малого 3 часа и завершился в пользу Куэрри со счетом 6:2, 3:6, 7:6(5), 1:6, 7:5.Следующим соперником американца станет Кевин Андерсон из ЮАР, который был сильнее бельгийца Рубена Бемельманса (Q) – 7:6(3), 6:4, 7:6(3).Новак Джокович (Сербия, 2) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR) – 6:4, 6:1, 7:6(2)Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция, 15) – 7:6(3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Миша Зверев (Германия, 27) – 7:6(2), 6:4, 6:4Григор Димитров (Болгария, 13) — Дуди Села (Израиль) – 6:1, 6:1 отказСэм Куэрри (США, 24) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) – 6:2, 3:6, 7:6(5), 1:6, 7:5Кевин Андерсон (ЮАР) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – 7:6(3), 6:4, 7:6(3)Милош Раонич (Канада, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 25) – 7:6(3), 6:4, 7:5Александр Зверев (Германия, 10) — Себастьян Офнер (Австрия, Q) – 6:4, 6:4, 6:2Томаш Бердых (Чехия, 11) — Давид Феррер (Испания) – 6:3, 6:4, 6:3Доминик Тим (Австрия, 8) — Джаред Доналдсон (США) – 7:5, 6:4, 6:2