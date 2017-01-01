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Уимблдон. Джокович и Федерер вышли в 1/8 финала, Цонга, Монфис и Феррер завершили выступление

Новак Ддокович (Сербия)

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин завершились матчи третьего круга. 

Четвертая ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (2) обыграл в трех сетах 28-летнего Эрнеса Гулбиса (SR), занимающего в рейтинге ATP 589-ю позицию, со счетом 6:4, 6:1, 7:6(2).

За 2 часа 11 минут игрового времени Джокович сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. Новак шесть раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку против 13-ти эйсов и семи двойных у Эрнеста. Теперь в их противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 7:1.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с французом Адрианом Маннарино, который в пяти сетах переиграл соотечественника Гаэля Монфиса (15) - 7:6(3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2.

Роджер Федерер (Швейцария)

Участником 1/8 финала Уимблдона стал и пятый номер мирового рейтинга 35-летний швейцарец Роджер Федерер (3) после победы над 30-м номером рейтинга, немцем Мишей Зверевым (27) со счетом 7:6(2), 6:4, 6:4.

За 1 час 49 минут, проведенных на корте, Федерер взял три подачи Зверева и 13 раз подал навылет, допустив лишь одну двойную ошибку. Миша сделал один брейк, выполнил шесть эйсов и допустил четыре двойных ошибки. Это была пятая победа швейцарца в пяти встречах с немцем.

За выход в четвертьфинал соревнований Федереру предстоит сразиться с болгарином Григором Димитровым (13), который вышел в 1/8 финала на отказе израильтянина Дуди Села -  6:1, 6:1 отказ.

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) и Сэм Куэрри (США)

Француз Жо-Вильфрид Цонга (13) завершил выступление, уступив в пяти сетах американцу Сэму Куэрри (24). Поединок продолжался без малого 3 часа и завершился в пользу Куэрри со счетом 6:2, 3:6, 7:6(5), 1:6, 7:5.

Следующим соперником американца станет Кевин Андерсон из ЮАР, который был сильнее бельгийца Рубена Бемельманса (Q) – 7:6(3), 6:4, 7:6(3).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR) – 6:4, 6:1, 7:6(2)
Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция, 15) – 7:6(3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Миша Зверев (Германия, 27) – 7:6(2), 6:4, 6:4
Григор Димитров (Болгария, 13) — Дуди Села (Израиль) – 6:1, 6:1 отказ

Сэм Куэрри (США, 24) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) – 6:2, 3:6, 7:6(5), 1:6, 7:5
Кевин Андерсон (ЮАР) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – 7:6(3), 6:4, 7:6(3)

Милош Раонич (Канада, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 25) – 7:6(3), 6:4, 7:5
Александр Зверев (Германия, 10) — Себастьян Офнер (Австрия, Q) – 6:4, 6:4, 6:2

Томаш Бердых (Чехия, 11) — Давид Феррер (Испания) – 6:3, 6:4, 6:3
Доминик Тим (Австрия, 8) — Джаред Доналдсон (США) – 7:5, 6:4, 6:2
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