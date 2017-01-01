Денис Молчанов вышел во второй круг на челленджере в Самарканде

Теннис. АТР. Challenger Tour - Samarkand Challenger. Самарканд (Узбекистан). Призовой фонд $ 75.000. 32 участника

В Самарканде (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour - Samarkand Challenger с призовым фондом $ 75.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.30-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 671-е место, вышел во второй круг после победы над 698-м номером рейтинга ATP, 19-летним эстонцем(WC) со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 39 минут игрового времени Молчанов выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Дениса четыре эйса и пять двойных ошибок, а Кеннет один раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Это была их первая встреча.За выход в четвертьфинал соревнований Молчанов поспорит со 173-й ракеткой мира, 27-летним представителем Тайваня Джейсоном Янгом (3), который победил 270-го номера рейтинга ATP индийца Прайнеша Гуннесварана – 3:6, 7:6(1), 6:4.Ранее Молчанов и Янг не встречались.Денис МОЛЧАНОВ (Украина) – Кеннет Райсма (Эстония, WC) – 6:4, 6:4Джейсон Янг (Тайвань, 3) - Прайнеш Гуннесваран (Индия) - 3:6, 7:6(1), 6:4