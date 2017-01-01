На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Молчанов не прошел в финал в парном разряде на челленджере в Далласе
Молчанов не прошел в финал в парном разряде на челленджере в ДалласеВ Далласе (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 125.000 в парном разряде прошли матчи ½ финала.

Украинец Денис Молчанов (109-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (161) из США уступили Дживану Неданчежияну (84) из Индии и Кристоферу Рунгкату (224) из Индонезии. Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу Неданчежияна и Рунгката со счетом 4:6, 6:4, 10-7.
Молчанов и Новиков взяли три подачи соперников и упустили две своих. На их счету три эйса и одна двойная ошибка, а соперники четыре раза подали навылет и совершили девять двойных.
 
Напомним, в одиночном разряде Молчанов завершил выступление в первом круге. проиграв 280-й ракетке мира американцу Секу Бангуре.

Во втором полуфинале в парном разряде прошедшие через квалификацию ирландец Давид О`Хара (159) и британец Джо Салисбури (298) обыграли вторых сеяных американцев Брайана Бэйкера (62) и Николаса Монро (46) со счетом 3:6, 7:5, 10-6.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Молчанов стартовал с победы в парном турнире на челленджере в Далласе
Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде на челленджере в Далласе
Денис Молчанов проиграл на старте челленджера в Далласе
Молчанов в парном разряде не пробился в полуфинал «челленджера» в Далласе
Молчанов пробился в основную сетку на челленджере в Далласе
Молчанов выбыл из борьбы в парном разряде на челленджере в Ташкенте
Молчанов не пробился в полуфинал в парном разряде на челленджере в Астане
Молчанов стартовал с победы в парном разряде на челленджере в Астане
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Коко Вандевеге: Меня никогда не будут любить так сильно, как Роджера Федерера
Молчанов не прошел в финал в парном разряде на челленджере в Далласе
Тайбэй. Элина Свитолина вышла в финал, где сыграет с Пэн Шуай
Стаховский выбыл в ¼ финала на челленджере в Кемпере
С.Петербург. Кузнецова проиграла Путинцевой в ¼ финала

Последние новости спорта

15:01 Коко Вандевеге: Меня никогда не будут любить так сильно, как Роджера Федерера 37 | Теннис

14:50 Команда Паркера выиграла промоутерские торги у Хьюи Фьюри 67 | Бокс

14:32 Сулейман: WBC вынесет решение по Поветкину в ближайшее время 79 | Бокс

14:16 Джейсон Соса: победа над Ломаченко поднимет меня на новый уровень 97 | Бокс

14:03 Молчанов не прошел в финал в парном разряде на челленджере в Далласе 100 | Теннис

13:28 Тайбэй. Элина Свитолина вышла в финал, где сыграет с Пэн Шуай 120 | Теннис / Главные новости спорта

12:59 Зимняя Универсиада-2017. Назарова и Никитин – чемпионы в танцах на льду 149 | Фигурное катание / Главные новости спорта

12:45 Ольга Абрамова – 14-я в спринте на седьмом этапе Кубка IBU в Словакии 123 | Биатлон

09:37 НХЛ. «Питтсбург» обыграл в овертайме «Коламбус», «Флорида» победила «Анахайм» и другие результаты 140 | Хоккей

09:13 НБА. «Финикс» вырвал победу у «Сакраменто», «Хьюстон» победил «Чикаго», «Мемфис» проиграл «Оклахоме» и другие результаты 141 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Тайбэй. Элина Свитолина вышла в финал, где сыграет с Пэн Шуай
Зимняя Универсиада-2017. Назарова и Никитин – чемпионы в танцах на льду
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Тайбэй. Свитолина с трудом пробилась в полуфинал
Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина завоевала для Украины первое золото









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (82)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (457)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги