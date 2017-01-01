Молчанов пробился в основную сетку на челленджере в Далласе

697-й номер рейтинга ATP, 29-летний украинец Денис Молчанов пробился в основную сетку турнира, одержав победу в третьем раунде над 23-летним американцем Натаниэлем Лэммонсом, занимающим в мировом рейтинге 1017 строчку, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Поединок длился 1 час 45 минут. Молчанов сделал три брейка и упустил две своих подачи. На счету Дениса пять эйсов и три двойных ошибки, а у Лэммонса – семь эйсов и две двойных.

В Далласе (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 125.000 проходит квалификация.Первый соперник Молчанова в основных соревнованиях в одиночном разряде станет известен, когда определятся все победители квалификации.В парном турнире Молчанов (109-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (161) из США будут стартовать в матче против третьих сеяных немца Андре Бегеманна (95) и американца Скотта Липски (61).