Вероника Марченко поборется за бронзу этапа КМ в Берлине по стрельбе из классического лука

В Берлине (Германия) проходит четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука.



В индивидуальном первенстве по стрельбе из классического лука украинка Вероника Марченко дошла до полуфинала, где уступила мексиканке Алехандре Валенсии (1:7). Теперь за бронзу украинка сразится с Хи Чжин Чан из Южной Кореи.

В финале встретятся кореянка Чае Юн Кан и мексиканка Алехандра Валенсия.



Соломия Трапезникова выбыла из борьбы в 1/32 финала, проиграв Веронике Марченко (2:6). Анастасия Павлова также завершила выступление во втором круге, уступив эстонке Лауре Нурмсалу (4:6).



У мужчин в 1/16 финала Маркиян Ивашко проиграл южнокорейцу Чжонго Киму (2:6), Алексей Гунбин – немцу Флориау Каллунду (0:6). В 1/64 финала потерпели поражения Георгий Иваницкий от индийца Сачина Гупты (3:7), Юрий Гавелко – от немца Седрика Ригера (0:6).



В финале встретятся южнокорейцы Вучжин Ким и Чжонго Ким. За бронзу поспорят россиянин Артем Махненко и канадец Криспин Дуэнас.

В Берлине (Германия) проходит четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука.В индивидуальном первенстве по стрельбе из классического лука украинкадошла до полуфинала, где уступила мексиканке Алехандре Валенсии (1:7). Теперь за бронзу украинка сразится с Хи Чжин Чан из Южной Кореи.В финале встретятся кореянка Чае Юн Кан и мексиканка Алехандра Валенсия.Соломия Трапезникова выбыла из борьбы в 1/32 финала, проиграв Веронике Марченко (2:6). Анастасия Павлова также завершила выступление во втором круге, уступив эстонке Лауре Нурмсалу (4:6).У мужчин в 1/16 финала Маркиян Ивашко проиграл южнокорейцу Чжонго Киму (2:6), Алексей Гунбин – немцу Флориау Каллунду (0:6). В 1/64 финала потерпели поражения Георгий Иваницкий от индийца Сачина Гупты (3:7), Юрий Гавелко – от немца Седрика Ригера (0:6).В финале встретятся южнокорейцы Вучжин Ким и Чжонго Ким. За бронзу поспорят россиянин Артем Махненко и канадец Криспин Дуэнас.