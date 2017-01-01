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Вероника Марченко поборется за бронзу этапа КМ в Берлине по стрельбе из классического лука

Вероника Марченко поборется за бронзу этапа КМ в стрельбе из классического лука

В Берлине (Германия) проходит четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука.

В индивидуальном первенстве по стрельбе из классического лука украинка Вероника Марченко дошла до полуфинала, где уступила мексиканке Алехандре Валенсии (1:7). Теперь за бронзу украинка сразится с Хи Чжин Чан из Южной Кореи.
В финале встретятся кореянка Чае Юн Кан и мексиканка Алехандра Валенсия.

Соломия Трапезникова выбыла из борьбы в 1/32 финала, проиграв Веронике Марченко (2:6). Анастасия Павлова также завершила выступление во втором круге, уступив эстонке Лауре Нурмсалу (4:6).

У мужчин в 1/16 финала Маркиян Ивашко проиграл южнокорейцу Чжонго Киму (2:6), Алексей Гунбин – немцу Флориау Каллунду (0:6). В 1/64 финала потерпели поражения Георгий Иваницкий от индийца Сачина Гупты (3:7), Юрий Гавелко – от немца Седрика Ригера (0:6).

В финале встретятся южнокорейцы Вучжин Ким и Чжонго Ким. За бронзу поспорят россиянин Артем Махненко и канадец Криспин Дуэнас.  
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