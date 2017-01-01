Последние новости спорта

00:47 ЧМ по хоккею. Василевский: Повезло, что мы три забили, могло быть 0:10 не в пользу России 31 | Хоккей

00:11 ЧМ по хоккею-2017. Определились все четвертьфинальные пары 111 | Хоккей

00:00 ЧМ по хоккею-2017. Германии по буллитам одолела Латвии и вышла в плей-офф с четвертого места в группе 73 | Хоккей

23:45 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Канады обыграла команду Финляндии и заняла первое место в группе 116 | Хоккей

20:26 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии и заняла второе место в группе (+Видео) 215 | Хоккей

20:08 ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Россию и с первого места в группе А вышли в плей-офф (+Видео) 768 | Хоккей

19:43 Мирьяна Лючич-Барони о Шараповой: Может быть, Лэнсу Армстронгу тоже надо дать wild card? 223 | Теннис

19:23 Голландец Дюмолин выиграл десятый этап на «Джиро д’Италия» - индивидуальную «разделку» 170 | Велоспорт

18:17 Осипенко-Радомкая решила отказаться от гражданства Азербайджана и вернуться в сборную Украины 140 | Гребля