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УХЛ. 15-й тур. «Дженералз» всухую обыграли «Белый Барс»

УХЛ. 15-й тур. «Дженералз» всухую обыграл «Белый Барс». Фото uhl.com.ua

В Броварах на Арене ТЦ «Терминал» состоялся  перенесенный матч 15 тура между  столичным «Дженералз» и «Белым  Барсом» из Белой Церкви.

Счет был открыт на 26-й минуте усилиями Артема Шиманского, а затем преимущество «Дженералз» удвоил Алексей Янишевский (34-я минута), реализовав большинство.

это первый шатаут Напненко за «Дженералз»».
В третьем периоде быстрый гол удался «генералам» -  с передачи Игоря Дворника, шайбу забросил его брат – Николай (43). Затем Янишевский во второй раз в матче реализовал большинство, оформив дубль и установив окончательный счет встречи – 4:0 в пользу хозяев. Это первый шатаут Евгения Напненко за «Дженералз»».

18 января «Дженералз» и «Белый Барс» сыграют вновь.

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017.  15-й тур. 17 января
«Дженералз» (Киев) - «Белый Барс» (Белая Церковь) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 - Шиманский (Полищук), 25:16
2:0 - Янишевский (Скрипец, Овчинников), 34:44-бол
3:0 - Н. Дворник (И. Дворник), 42:16
4:0 - Янишевский (Овчинников, Татаренко), 46:48-бол.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 75 очков/29 матчей (шайбы 153-35)
2. Кременчук – 69/29 (153-52)
3. Кривбасс – 48/28 (89-66)
4. Дженералз – 34/28 (67-104)
5. Белый Барс – 14/28 (53-153)
6. Витязь – 12/26 (60-165)
По материалам: uhl.com.ua/
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