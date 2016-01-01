УХЛ. 15-й тур. «Дженералз» всухую обыграли «Белый Барс»

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 15-й тур. 17 января

В Броварах на Арене ТЦ «Терминал» состоялся перенесенный матч 15 тура между столичным «Дженералз» и «Белым Барсом» из Белой Церкви.Счет был открыт на 26-й минуте усилиями Артема Шиманского, а затем преимущество «Дженералз» удвоил Алексей Янишевский (34-я минута), реализовав большинство.это первый шатаут Напненко за «Дженералз»».В третьем периоде быстрый гол удался «генералам» - с передачи Игоря Дворника, шайбу забросил его брат – Николай (43). Затем Янишевский во второй раз в матче реализовал большинство, оформив дубль и установив окончательный счет встречи – 4:0 в пользу хозяев. Это первый шатаут Евгения Напненко за «Дженералз»».18 января «Дженералз» и «Белый Барс» сыграют вновь.- «Белый Барс» (Белая Церковь) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)1:0 - Шиманский (Полищук), 25:162:0 - Янишевский (Скрипец, Овчинников), 34:44-бол3:0 - Н. Дворник (И. Дворник), 42:164:0 - Янишевский (Овчинников, Татаренко), 46:48-бол.1. Донбасс – 75 очков/29 матчей (шайбы 153-35)2. Кременчук – 69/29 (153-52)3. Кривбасс – 48/28 (89-66)4. Дженералз – 34/28 (67-104)5. Белый Барс – 14/28 (53-153)6. Витязь – 12/26 (60-165)