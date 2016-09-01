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УХЛ. 26-й тур. «Кременчук» в гостях разгромил «Дженералз»

УХЛ. 26-й тур. «Кременчук» в гостях разгромил «Дженералз». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 22 декабря, в Броварах в рамках 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги киевский «Дженералз» принимал «Кремечук». Гости забросили хозяевам льда 12 безответных шайб.

Владислав Гаврик оформил хет-трик, Максим Слыш сделал дубль, по разу отличились Виталий Кирющенков, Андрей Башко, Алексей Янишевский, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко, Илья Коренчук и Дмитрий Игнатенко.

Голкипер победителей Олег Петров сделал первый шатаут в сезоне.

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ). 26-й тур. 22 декабря
«Дженералз» (Киев) - «Кременчук» (Кременчуг) - 0:12 (0:3, 0:7, 0:2)
Шайбы:
0:1 - Гаврик (Гниденко, Кирющенков), 01:04
0:2 - Кирющенков, 11:58
0:3 - Башко (Коренчук, Слыш), 14:29-бол,
0:4 - Янишевский (Петранговский), 22:38
0:5 - Чернышенко (Петранговский), 26:15
0:6 - Слыш, 27:16
0:7 - Гриценко (Слыш), 27:58
0:8 - Коренчук (Башко), 32:07-бол
0:9 - Слыш (Гриценко, Коренчук), 36:24
0:10 - Гаврик (Гниденко), 37:57-бол
0:11 - Игнатенко (Исаенко, Гниденко), 54:57
0:12 - Гаврик (Исаенко, Гниденко), 58:46-бол.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 66 очка/26 матчей (шайбы 130-32)
2. Кременчук – 60/26 (126-48)
3. Кривбасс – 42/24 (75-55)
4. Дженералз – 29/23 (52-775)
5. Витязь – 11/23 (54-134)
6. Белый Барс – 11/24 (44-135)
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