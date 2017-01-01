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Мэджик Джонсон: Я хочу, чтобы Коби Брайант снова стал частью «Лейкерс»

Мэджик Джонсон: Я хочу, чтобы Коби Брайант снова стал частью «Лейкерс»

Советник владельца клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» и бывший разыгрывающий защитник команды Мэджик Джонсон хотел бы взять на работу в клуб экс-игрока команды легендарного атакующего защитника Коби Брайанта. Слова Джонсона приводит ESPN.
«Кого я приглашу на работу первым, если получу пост в руководстве? Коби Брайанта, - приводит слова Джонсона ESPN. - Потому что он умеет побеждать и знает, как работать с игроками. Я спрошу у него, какой пост в клубе он хочет получить, и он будет работать даже один день в неделю, если у него не получится больше. Я хочу, чтобы он снова стал частью «Лейкерс».

Брайант завершил карьеру по окончании сезона-2015/16. Он был выбран под 13-м номером в первом раунде драфта НБА 1996 года клубом «Шарлотт», став первым в истории лиги защитником, задрафтованным прямо из старших классов школы. Сразу после окончания процедуры драфта Брайант по предварительному соглашению клубов был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Все 20 сезонов профессиональной карьеры Брайант провел в составе «Лейкерс». Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Баскетболист 18 раз подряд принимал участие в Матчах звезд НБА, четырежды признавался лучшим игроком этих встреч. В составе национальной сборной США Брайант дважды завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012).
По материалам: ТАСС
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