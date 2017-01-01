Сондерс: Если бы вы знали Тайсона Фьюри лично, то любили бы его больше, чем Джошуа

Сегодня, 12:28 0 | Единоборства / Бокс

Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс в разговоре с ведущим программы на канале BoxNation заявил, что если бы публика имела возможность узнать скандального экс-чемпиона мира в супертяжелом весе



«Вы видите только публичную сторону Тайсон, то, что он выносит на люди, — сказал приятель Фьюри. — Если бы вы знали его лично, если бы он демонстрировал себя настоящего публике, то его бы любили больше, чем Джошуа, правду вам говорю. Он приятнейший парень.



Сейчас он влился в тренировочный ритм, и назад не оборачивается. На днях мы заехали как-то на заправку, купили Сминтс (жевательные пастилки ), так он вчитался в обёртку и заявил, что не прикоснётся к ним, потому что там много сахара. То есть, когда его прёт, то его прёт. В первый раз он не мог пробежать и двух миль, а сейчас гоняет пятёрочку в костюме для сушки. В зале тут жарко, но он ни разу не взял паузу. И каждый день всё более расцветает», — рассказал Сондерс.



При этом Сондерс пока не до конца уверен, что Тайсон успеет привести в порядок себя и боксёрские документы, чтобы выступить 8 июля в андеркарте его боя с Хурцидзе

Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс в разговоре с ведущим программы на канале BoxNation заявил, что если бы публика имела возможность узнать скандального экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) поближе, примерно так, как знают его партнёры по боксёрскому залу или тренировочному лагерю, то нынешний британский фан-фаворит Энтони Джошуа пас бы задних по части популярности.«Вы видите только публичную сторону Тайсон, то, что он выносит на люди, — сказал приятель Фьюри. — Если бы вы знали его лично, если бы он демонстрировал себя настоящего публике, то его бы любили больше, чем Джошуа, правду вам говорю. Он приятнейший парень.Сейчас он влился в тренировочный ритм, и назад не оборачивается. На днях мы заехали как-то на заправку, купили Сминтс (жевательные пастилки ), так он вчитался в обёртку и заявил, что не прикоснётся к ним, потому что там много сахара. То есть, когда его прёт, то его прёт. В первый раз он не мог пробежать и двух миль, а сейчас гоняет пятёрочку в костюме для сушки. В зале тут жарко, но он ни разу не взял паузу. И каждый день всё более расцветает», — рассказал Сондерс.При этом Сондерс пока не до конца уверен, что Тайсон успеет привести в порядок себя и боксёрские документы, чтобы выступить 8 июля в андеркарте его боя с Хурцидзе