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Сондерс: Если бы вы знали Тайсона Фьюри лично, то любили бы его больше, чем Джошуа
Сондерс: Если бы вы знали Тайсона Фьюри лично, то любили бы его больше, чем ДжошуаЧемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс в разговоре с ведущим программы на канале BoxNation заявил, что если бы публика имела возможность узнать скандального экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) поближе, примерно так, как знают его партнёры по боксёрскому залу или тренировочному лагерю, то нынешний британский фан-фаворит Энтони Джошуа пас бы задних по части популярности.

«Вы видите только публичную сторону Тайсон, то, что он выносит на люди, — сказал приятель Фьюри. — Если бы вы знали его лично, если бы он демонстрировал себя настоящего публике, то его бы любили больше, чем Джошуа, правду вам говорю. Он приятнейший парень.

Сейчас он влился в тренировочный ритм, и назад не оборачивается. На днях мы заехали как-то на заправку, купили Сминтс (жевательные пастилки ), так он вчитался в обёртку и заявил, что не прикоснётся к ним, потому что там много сахара. То есть, когда его прёт, то его прёт. В первый раз он не мог пробежать и двух миль, а сейчас гоняет пятёрочку в костюме для сушки. В зале тут жарко, но он ни разу не взял паузу. И каждый день всё более расцветает», — рассказал Сондерс.

При этом Сондерс пока не до конца уверен, что Тайсон успеет привести в порядок себя и боксёрские документы, чтобы выступить 8 июля в андеркарте его боя с Хурцидзе
По материалам: vringe.com
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