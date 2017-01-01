Менеджер Кличко: Реванш с Джошуа может состояться, но пройдет не в Германии

Сегодня, 14:26 0 | Единоборства / Бокс

Бернд Бенте, менеджер



«Владимир еще не определился со своими планами, и поэтому мы сейчас не можем говорить о возможном месте проведения реванша. Если реванш состоится, то можно наверняка утверждать, что он пройдет не в Германии. Это вызвано финансовыми причинами», — приводит слова Бенте RTL.



29 апреля в Лондоне Кличко потерпел досрочное поражение от Джошуа в бою за титулы IBF, IBO и WBA Super.





Бернд Бенте, менеджер Владимира Кличко (64-5, 53 КО), сообщил, что украинец пока не определился с тем, будет ли проводить реванш с Энтони Джошуа (19-0, 19 КО). По его словам, если бой состоится, то он пройдет не в Германии.«Владимир еще не определился со своими планами, и поэтому мы сейчас не можем говорить о возможном месте проведения реванша. Если реванш состоится, то можно наверняка утверждать, что он пройдет не в Германии. Это вызвано финансовыми причинами», — приводит слова Бенте RTL.29 апреля в Лондоне Кличко потерпел досрочное поражение от Джошуа в бою за титулы IBF, IBO и WBA Super.