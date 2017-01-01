На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Леймон Брюстер: Я уверен, что Джошуа остановит Кличко в начале боя
Леймон Брюстер: Я уверен, что Джошуа остановит Кличко в начале бояБывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе американец Леймон Брюстер, который в 2004-м году победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в пятом раунде, а в 2007-м проиграл ему техническим нокаутом в шестом, дал свой прогноз на предстоящий бой Владимира с британцем Энтони Джошуа.

«Я уверен в том, что Джошуа остановит Кличко. Он молод, техничен, силен, но при этом - скромен. Честно говоря, я не думаю, что кто-то может побить Джошуа, кроме, возможно, Деонтея Уайлдера.

Не знаю, сможет ли Джошуа нокаутировать Кличко в начале боя, но я думаю, что сможет. Он впечатляет меня своим мастерством и точностью своих ударов. Конечно, у Владимира огромный опыт, и это может оказаться решающим фактором, но я думаю, что Джошуа победит в любом случае», - сказал Леймон Брюстер.
По материалам: Boxingnews
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Леймон Брюстер: «Я являюсь самым страшным кошмаром для Владимира Кличко»
Леймон Брюстер: Владимир Кличко сможет боксировать еще пять- семь лет
Леймон Брюстер: Уайлдер способен победить Кличко
Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа
Тренер Уайлдера: Я ставлю на Кличко, он более опытный боец, чем Джошуа
Чагаев: Джошуа может стать преемником Владимира Кличко
Стиверн: Стиль Джошуа идеально подходит для Кличко
Джошуа: Я думаю, что нокаутирую Кличко
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Александр Усик: Мне нужны еще три пояса
Леймон Брюстер: Я уверен, что Джошуа остановит Кличко в начале боя
За четыре недели до боя Кличко – Джошуа ситуация с транслятором поединка в США все еще не решена
Ломаченко ответил Майки Гарсии
Хэй хочет боя с Манувой в андеркарде поединка Мейвезер — Макгрегор

Последние новости спорта

16:39 Александр Усик: Мне нужны еще три пояса 64 | Бокс

16:09 Канадцы Вирту и Моир выиграли короткий танец на ЧМ; Назарова и Никитин – 14-е 86 | Фигурное катание

15:24 Уэббер: У Феттеля больше нет проблем с мотивацией 79 | Формула-1

14:18 Леймон Брюстер: Я уверен, что Джошуа остановит Кличко в начале боя 120 | Бокс

13:52 За четыре недели до боя Кличко – Джошуа ситуация с транслятором поединка в США все еще не решена 120 | Бокс

13:14 Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры 114 | Фигурное катание

11:17 Ломаченко ответил Майки Гарсии 189 | Бокс

10:07 НХЛ. «Виннипег» в овертайме одолел «Анахайм», «Монреаль» победил «Флориду», «Коламбус» проиграл «Каролине» и другие результаты 140 | Хоккей

09:33 НБА. «Финикс» проиграл «Клипперс», «Чикаго» победил «Кливленд», «Портленд» выиграл у «Хьюстона» и другие результаты 144 | Баскетбол

08:16 Майами. Кирьос победил Зверева и стал соперником Федерера по ½ финала 158 | Теннис

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)





Топ-новости недели

Китайцы Суй Венцзин / Хан Кон – чемпионы мира в парном катании
Илона Семкив и Оксана Гергель – призеры молодежного чемпионата Европы по спортивной борьбе (+Видео)
Елена Пидгрушная в седьмой разполучила награду лучшей спортсменки месяца в Украине
Майами. Винус Уильямс обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал
Василий Михайлов – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (528)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги