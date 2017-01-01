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Эдди Хирн: Реванш с Беллью — единственный вариант для Хэя

Эдди Хирн: Реванш с Беллью — единственный вариант для Хэя

Британский промоутер Эдди Хирн не скрывает, что будет работать над организацией реванша Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) и Дэвида Хэя (28-3, 26 КО), поскольку чувствует, как этого хочет публика.
Не исключено также, что в следующем поединке Беллью посягнёт на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе. А вот возможное завершение карьеры Тони функционер исключает.

Напомним, что 4 марта Беллью сенсационно победил Хэя в дебютном поединке в рамках супертяжёлого веса, остановив травмированного соперника в 11-м раунде.

«Конечно, никогда не говори никогда, особенно в супертяжёлом дивизионе, но на сегодняшний день вероятность поединка Энтони Джошуа и Дэвида Хэя равна нулю. Единственный вариант для Хэя – реванш с Тони Беллью, – подчёркнул Хирн в интервью Sky Sports. – Я слышал как Дэвид говорил, что всё ещё хочет оспорить титул чемпиона мира в супертяжах, и считаю, что он достаточно хорош для этого, но его только-только остановил Беллью. Травма или нет – не важно, он проиграл этот бой. И единственный вариант Хэя сейчас – это Беллью. У Тони есть пять или шесть опций, но мы понимаем, что публика требует Хэй-Беллью II, и определённо будем работать в этом направлении.

Не забывайте, что Беллью пришлось пойти на множественные уступки и жертвы, потому что он очень хотел драться с Хэем, но теперь подобное исключено, и это может стать главным препятствием в переговорах. Однако, Тони понимает, что это большой бой. Он построил карьеру, принимая бои, которые хотела видеть публика, и не собирается изменять этой философии.

Беллью подумывает о завершении карьеры, но я предложу ему столько лакомых кусков, что едва ли он решит уйти сейчас. Я ожидаю от него либо боя за титул чемпиона мира в хэвивейте, либо реванш с Хэем».
По материалам: vringe.com
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