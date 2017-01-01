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Мартен Фуркад: Уверен, что никогда не смогу повторить такой сезон

Мартен Фуркад: Уверен, что никогда не смогу повторить такой сезон

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о причинах своего успеха в завершившемся сезоне 2016/2017.

«Это просто потрясающе. Думал, что такое невозможно. У меня было все, чтобы сделать это – хорошая форма и удача, – приводит слова Фуркада VG. - Такой результат подтверждает – то, что я делал, сработало идеально – у меня не было плохо подготовленных лыж, спадов в форме, я не проваливался на огневом рубеже.

Я не выигрываю в спорте, где только два-три человека имеют возможность победить. Есть Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свенсен, Антон Шипулин, Симон Шемп – у них у всех есть имя, они отличные гонщики.

В этом году Йоханнес заметно прибавил на рубеже, но несмотря на это, я обыграл его и одержал 14 побед. Это потрясающе, настоящее безумие. У меня нет слов. Уверен, что никогда не смогу повторить такое.

У меня нет хорошего объяснения успеху. Единственное, что могу сказать, что люблю этот вид спорта, люблю свою работу, возможно, больше, чем другие спортсмены. Я не пропустил ни одной гонки, даже сейчас, когда моя жена ждет ребенка.

А в Холменколлене, я хотел выступать и даже не потому, что хотел первым одержать 14 побед в сезоне. Я хотел закончить сезон. Я рисковал пропустить роды, думаю, немногие на моем месте поступили бы так, учитывая, что победу в общем зачете я уже себе обеспечил.

Но я приехал, взял два подиума и победил и это характеризует меня как биатлониста», – сказал Фуркад.

Напомним, в сезоне 2016/2017 Мартен Фуркад стал обладателем Большого хрустального глобуса и выиграл все Малые хрустальные глобусы. Он стал шестикратным победителем общего зачета Кубка мира вслед за шведской биатлонисткой Магдаленок Форсберг и норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом.
 
На чемпионате мира-2017 в Хохфильцене он собрал коллекцию из пяти наград, завоевав золото в гонке преследования, бронзу в спринте и индивидуальной гонке, а также стал серебряным призером в составе мужской и смешанной эстафет.
По материалам: Sports.ru
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