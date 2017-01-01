Мартен Фуркад: Уверен, что никогда не смогу повторить такой сезон

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о причинах своего успеха в завершившемся сезоне 2016/2017.«Это просто потрясающе. Думал, что такое невозможно. У меня было все, чтобы сделать это – хорошая форма и удача, – приводит слова Фуркада VG. - Такой результат подтверждает – то, что я делал, сработало идеально – у меня не было плохо подготовленных лыж, спадов в форме, я не проваливался на огневом рубеже.Я не выигрываю в спорте, где только два-три человека имеют возможность победить. Есть Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свенсен, Антон Шипулин, Симон Шемп – у них у всех есть имя, они отличные гонщики.В этом году Йоханнес заметно прибавил на рубеже, но несмотря на это, я обыграл его и одержал 14 побед. Это потрясающе, настоящее безумие. У меня нет слов. Уверен, что никогда не смогу повторить такое.У меня нет хорошего объяснения успеху. Единственное, что могу сказать, что люблю этот вид спорта, люблю свою работу, возможно, больше, чем другие спортсмены. Я не пропустил ни одной гонки, даже сейчас, когда моя жена ждет ребенка.А в Холменколлене, я хотел выступать и даже не потому, что хотел первым одержать 14 побед в сезоне. Я хотел закончить сезон. Я рисковал пропустить роды, думаю, немногие на моем месте поступили бы так, учитывая, что победу в общем зачете я уже себе обеспечил.Но я приехал, взял два подиума и победил и это характеризует меня как биатлониста», – сказал Фуркад.Напомним, в сезоне 2016/2017 Мартен Фуркад стал обладателем Большого хрустального глобуса и выиграл все Малые хрустальные глобусы. Он стал шестикратным победителем общего зачета Кубка мира вслед за шведской биатлонисткой Магдаленок Форсберг и норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом.На чемпионате мира-2017 в Хохфильцене он собрал коллекцию из пяти наград, завоевав золото в гонке преследования, бронзу в спринте и индивидуальной гонке, а также стал серебряным призером в составе мужской и смешанной эстафет.