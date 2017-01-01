Мартен Фуркад: Рад, что судьи приняли во внимание мою умственную отсталость

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о ситуации в масс-старте в Холменколлене (1-е место), в котором он забыл взять обоймы.«Я забыл зарядить обоймы, понял это только после первой стрельбы. Это была только моя ошибка, но это биатлон.Мне без разницы, оставят ли мне победу или нет, важно было проявить себя. И если жюри решит, что я не заслужил победу, думаю, 29 парней позади меня знают, что я ее заслужил.Думаю, что важно уважать правила. Но сегодня, считаю, говорит спорт, и надеюсь, что жюри отнесется к этому с уважением. Я не сделал ничего опасного.Мне немного стыдно, потому что когда мне было 15 лет, я сделал такую же ошибку. Это невероятно. Когда взял обойму в руку, не надо было даже смотреть, потому что знал, что она пустая.Я очень доволен, потому что выиграл – несмотря ни на что. Отыграл время, потерянное на стрельбе, у меня получилась одна из лучших гонок. Это потрясающе.Было важно выиграть зачет, но еще важнее – показать то, что я сделал в гонке. Показать, что даже с 14 победами и 22 подиумами, у меня полно мотивации», – сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».– Думаю, эта мотивация была у меня уже до гонки. Во вторник я принял решение уехать из дома, оставив жену, которая готовится к рождению второго ребенка на следующей неделе. Я рискнул не оказаться с нею рядом и не увидеть это не для того, чтобы быть дисквалифицированным.– Думаю, что наше жюри замечательное. Я очень доволен. Я могу понять дисквалификацию, если нарушены какие-то правила безопасности, но я знаю, что сегодня не нарушал таких правил.Я был бы очень разочарован, если бы потерял победу из-за глупых правил. Я и так потерял много времени из-за этого глупого инцидента. Я очень рад, что жюри приняло во внимание мою умственную отсталость и решило оставить мне победу.– Это безумие. 14 побед, 22 подиума в 26 гонках, всегда в топ-8 – это больше, чем я мог мечтать в своей жизни. Должен сказать, что мне также везло, потому что между первым и четвертым местом маленькие отрывы.В декабре в Нове Место я опередил Эмиля на какие-то секунды. Такие гонки определили то, что сезон стал таким потрясающим. Думаю, что я счастливчик, – сказал Фуркад в эфире NRK.