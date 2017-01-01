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Домрачева: Со времен ЧМ-2009 спуски в Пхенчхане стали попроще
Домрачева: Со времен ЧМ-2009 спуски в Пхенчхане стали попрощеСегодня, 2 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева оценила состояние трассы.

«На первых тренировках трасса была подразбита. Вчера ночью выпал первый снег, сегодня это добавило некоторой сложности в скольжении. Еще год есть на подготовку и для организаторов, и для спортсменов. Мы здесь уже были на чемпионате мира в свое время. С тех пор спуски стали попроще, этот момент учли, так как на предыдущих соревнованиях здесь было много падений».

Домрачева отметила, что пока не понимает, какие чувства сильнее - от приезда в Пхенчхан за год до Игр или накопленная усталость после недавнего чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

«Пока это действительно смешанные ощущения. Наверное, заметно, что у многих накопилась усталость, чемпионат мира отнял много сил – были непростые погодные условия и насыщенная соревновательная программа. Но этап в Южной Корее – это уже важнейшая часть подготовки к следующему сезону, и все к этому серьезно относятся», – сказала биатлонистка.

Домрачева стала 20-й в спринте в первый день соревнований в Пхенчхане.
По материалам: Р-Спорт
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