Ролан Гаррос-2025. Кіченок і Павич не пройшли до півфіналу у змішаному розряді

У Парижі (Франція) на другому у сезоні турнірі Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Франції по тенісу у змішаному розряді проходили чвертьфінальні матчі.



Посіяні під першим номером українка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич програли американо-британському дуету Дезіре Кравчик/Ніл Скупскі з рахунком 3:6, 4:6.



Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Кіченок і Павич виграли один гейм на прийомі і програли три гейми на своїй подачі. Людмила і Мате виконали п’ять ейсів і припустилися однієї подвійної помилки, а суперники два рази подали навиліт та тричі помилились при подачі.



Зазначимо, що для українсько-хорватського дуету це була друга спільна участь на турнірі у Парижі. Минулого року вони виграли стартовий матч, а потім відмовилися від продовження виступу.



Теніс. Grand Slam-Roland Garros. Париж (Франція). Грунт (відкриті корти). Призовий фонд € €475,000. Змішаний розряд. 64 учасники



1/4 фіналу

Дезіре Кравчик/Ніл Скупскі (США/Велика Британія) - Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія, 1) – 6:3, 6:4



