Ролан Гаррос-2025. Кіченок і Павич не пройшли до півфіналу у змішаному розряді

У Парижі (Франція) на другому у сезоні турнірі Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Франції по тенісу у змішаному  розряді проходили чвертьфінальні матчі.

Посіяні під першим номером українка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич програли американо-британському дуету Дезіре Кравчик/Ніл Скупскі з рахунком 3:6, 4:6.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Кіченок і Павич виграли один гейм на прийомі і програли три гейми на своїй подачі. Людмила і Мате виконали п’ять ейсів і припустилися однієї подвійної помилки, а суперники два рази подали навиліт та тричі помилились при подачі.

Зазначимо, що для українсько-хорватського дуету це була друга спільна участь на турнірі у Парижі. Минулого року вони виграли стартовий матч, а потім відмовилися від продовження виступу.

Теніс. Grand Slam-Roland Garros. Париж (Франція). Грунт (відкриті корти). Призовий фонд € €475,000. Змішаний розряд. 64 учасники

1/4 фіналу
Дезіре Кравчик/Ніл Скупскі (США/Велика Британія) - Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія, 1) – 6:3, 6:4

 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Ролан Гаррос-2024. Надія Кіченок і Мію Като програли у чвертьфіналі парного турніру

  • 06 чер, 07:27

Australian Open. Се Су-Вей і Ян Зелінські – чемпіоні у змішаному розряді

  • 26 січ, 16:48

Ролан Гаррос-2024. Людмила Кіченок і Олена Остапенко програли у другому колі парного турніру

  • 03 чер, 19:19

Вімблдон-2024. Людмила Кіченок і Мате Павич розпочали захист титулу в міксті

  • 10 лип, 10:50

Ролан Гаррос-2024. Надія Кіченок і Мію Като пройшли до чвертьфіналу парного турніру

  • 05 чер, 09:10

Вімблдон-2024. Надія Кіченок і Тімеа Бабош не вийшли до півфіналу

  • 11 лип, 11:45
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик

Ролан Гаррос-2025. Алькарас переміг Пола: огляд матчу 1/4 фіналу (Відео)

  • 04 чер, 12:56
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне