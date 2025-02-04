Ангеліна Калініна: Я не букмекерська контора, щоб оцінювати свої шанси на турнірі

Ангеліна Калініна: Я не букмекерська контора, щоб оцінювати свої шанси на турніріУкраїнська тенісистка Ангеліна Калініна прокоментувала свою перемогу над румункою Єленою-Габріелою Русе у стартовому матчі на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія).

Ангеліна Калініна: «Повинна зазначити, що грати з Габбі непросто скрізь. Це був дуже напружений матч, і ми зіграли безліч геймів із «більше-менше». Деякі з них склалися на мою користь, і сьогодні це був дійсно чудовий, якісний матч.  

Як я оцінюю свої шанси на цьому турнірі? Я не букмекерська контора, щоб оцінювати свої шанси. Я сприймаю кожен матч окремо. Я ніколи не дивлюся сітку, тому що кожен гравець, який тут перебуває, заслужив своє місце. Я просто зосереджена на наступному поєдинку. Сьогодні я виграла, завтра наступний матч - подивимося, що буде в другому колі. Усе просто».

У другому колі турніру в Клуж-Напоці Ангеліна Калініна зіграє проти 67-ї ракетки світу Сюзан Ламенс із Нідерландів.


 
За матеріалами: Великий теніс України
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