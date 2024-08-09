WTA-1000. Торонто. Леся Цуренко не пройшла у третє коло

WTA-1000. Торонто. Леся Цуренко не пройшла у третє колоУ Торонто (Канада) на турнірі категорії WTA 1000 - National Bank Open presented by Rogers зпризовим фондом $3,211,715 у жінок в одиночному розряді проходять матчі другого кола.

35-річна українка Леся Цуренко (№85 WTA) зазнала поразки від «нейтральної» Анни Калінської (№17 WTA) з рахунком 2:6, 2:6.

За 1 годину 15 хвилин ігрового часу Цуренко реалізувала два брейк-пойнти з шести, один раз подала навиліт і припустилась дев’ятьох подвійних помилок. На рахунку Калінської шість брейків, два ейси і одна подвійна помилка. В їх особистому протистоянні рахунок рівний – 1:1.

За свій виступ на турнірі WTA 1000 у Торонто Цуренко заробила 65 рейтингових очок і 20650 доларів призових.

Наступною суперницею Калінської буде американка Аманда Анісімома (№132 WTA), яка перемогла Дар’ю Касаткіну (№12 WTA) – 6:4, 6:3

Теніс. WTA 1000 - National Bank Open presented by Rogers. Торонто (Канада). Хард.  Призовий фонд $3,211,715. Одиночний розряд. 64 учасниці.

Друге коло
Анна Калінська (-, 10) – Леся Цуренко (Україна) – 6:2, 6:2
Аманда Анісімова (США) - Дар’я Касаткіна (-,5) – 6:4, 6:3


 
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