WTA-1000. Торонто. Костюк обіграла Світоліну у другому колі

У Торонто (Канада) на турнірі категорії WTA 1000 - National Bank Open presented by Rogers з призовим фондом $3,211,715 у жінок в одиночному розряді проходять матчі другого кола.



22-річна українка Марта Костюк (№20 WTA) обіграла у трьох сетах свою співвітчизницю 29-річну Еліну Cвітоліну (№34 WTA) з рахунком 6:2, 2:6, 6:2.



Тенісистки грали 1 годину 42 хвилини. Костюк виграла чотири гейми на прийомі і програла два на своїй подачі. Обидві українки виконали по два ейси і припустились сімох подвійних помилок. В особистому протистоянні Марти і Еліни рахунок став рівний – 1:1.



За вихід у чвертьфінал турніру Костюк зіграє проти американки Емми Наварро (№15 WTA), яка була сильніша за польку Магду Лінетт (№43 WTA) – 6:2, 6:4.



Світоліна залишає турнір, заробивши 65 рейтингових очок і 20650 доларів призових.



Теніс. WTA 1000 - National Bank Open presented by Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовий фонд $3,211,715. Одиночний розряд. 64 учасниці.



Друге коло

Марта Костюк (Україна, 11) – Еліна Світоліна (Україна) –6:2, 2:6, 6:2

Емма Наварро (США, 8) – Магда Лінетт (Польща) – 6:2, 6:4