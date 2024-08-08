US Open. Організатори оголосили розмір призового фонду для учасників турніру цього року

Загальний призовий фонд цього сезону становитиме 75 млн. доларів, що на 10 млн. більше, ніж минулого сезону.

Чемпіони змагань отримають цього сезону по 3,6 млн. доларів, що на 20% більше, ніж минулого року.



Повний розподіл призових цього року виглядає наступним чином:



Одиночний розряд

W: $3,600,000

RU: $1,800,000

SF: $1,000,000

QF: $530,000

R16: $325,000

R32: $215,000

R64: $140,000

R128: $100,000



Тенісисти, які грають у кваліфікації

R3: $52,000

R2: $38,000

R1: $25,000



Парний розряд (на команду)

W: $750,000

RU: $375,000

SF: $190,000

QF: $110,000

R16: $63,000

R32: $40,000

R64: $25,000



Цього року кваліфікація Відкритого чемпіонату США стартує 20 серпня, а матчі основної сітки відбудуться з 26 серпня по 8 вересня. Минулого року турнір в одиночному розряді виграли серб Новак Джокович і Коко Гауфф зі США.