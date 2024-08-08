US Open. Організатори оголосили розмір призового фонду для учасників турніру цього року

Загальний призовий фонд цього сезону становитиме 75 млн. доларів, що на 10 млн. більше, ніж минулого сезону.
Чемпіони змагань отримають цього сезону по 3,6 млн. доларів, що на 20% більше, ніж минулого року.
Повний розподіл призових цього року виглядає наступним чином:
Одиночний розряд
W: $3,600,000
RU: $1,800,000
SF: $1,000,000
QF: $530,000
R16: $325,000
R32: $215,000
R64: $140,000
R128: $100,000
Тенісисти, які грають у кваліфікації
R3: $52,000
R2: $38,000
R1: $25,000
Парний розряд (на команду)
W: $750,000
RU: $375,000
SF: $190,000
QF: $110,000
R16: $63,000
R32: $40,000
R64: $25,000
Цього року кваліфікація Відкритого чемпіонату США стартує 20 серпня, а матчі основної сітки відбудуться з 26 серпня по 8 вересня. Минулого року турнір в одиночному розряді виграли серб Новак Джокович і Коко Гауфф зі США.