Іга Швьонтек знялася з турніру в Майамі через травму

Триразова чемпіонка турнірів «Великого шолома», перша ракетка світу, полька Іга Швьонтек знялася з турніру категорії WTA-1000 у Майамі (США). Причиною такого рішення стала травма стегна, яку вона отримала на змаганнях в Індіан-Уеллсі (США).



«Це було дуже важке рішення, але я впевнена, що здоров'я найважливіше. Ви знаєте, що в Досі та після неї я боролася з сильною інфекцією. Після цього мені дозволили грати, але сильний напад кашлю спричинив травму ребер. На жаль, я все ще відчуваю дискомфорт та сильний біль. Мій лікар підготував план лікування. Мені знадобиться перерва, щоб відновитися», — написала Свєнтек у соціальних мережах.



Нагадаємо, на турнірі WTA-1000 в Ідіан-Уеллсі Швьонтек (1) дійшла до півфіналу, де розгромно програла майбутній чемпіонці з Казахстану Олені Рибакіній (10) з рахунком 2:6, 2:6.



«Я повністю виклалася, але Олена була сильнішою. На жаль, я відчувала дискомфорт і біль у ребрах, і мені було важко показувати найвищий рівень», - заявила Іга після матчу.



Турнір у Майамі стартував 21 березня. Чинна чемпіонка Швьонтек у другому колі мала зіграти з американкою Клер Лю. В основній сітці Ігу замінить лакі-лузер Юлія Грабер (Австрія).