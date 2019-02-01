Акапулько. Надаль, Циципас и Медведев вышли во второй круг и другие результаты

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP 500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSB в одиночном разряде завершились матчи первого круга.
Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль стартовал с победы над 29-летним американцем Денисом Кудлей, занимающим в рейтинге ATP 100-е место, со счетом 6:3, 6:2.
За 1 час 16 минут игрового времени Надаль сделал три брейка из пяти возможных и не позволил Кудле заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Рафаэля восемь эйсов при отсуттствии двойных ошибок, а Денис четыре раза подал навылет и допустил столько же двойных ошибок.
За выход в 1/4 финала Надаль сыграет с lucky loser из США Стефаном Козловым, который был сильнее болгарина Григора Дмитрова - 7:6(8), 5:7, 6:3.
Теннис. ATP - 500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSB. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1.832.890. Одиночный разряд. 32 участника.
Мужчины. Первый круг.
Рафаэль Надаль (Испания, 4) – Денис Кудла (США, LL) – 6:3, 6:2
Даниил Медведев (Россия, 1) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 6:4
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Ласло Джере (Сербия) – 7:6(7), 7:6(4)
Пабло Андухар (Испания, SR) – Алекс Эрнандес (Мексика, WC) – 6:0, 6:1
Джеффри-Джон Вулф (США, Q) – Лоренцо Сонего (Италия) – 3:6, 7:6(7), 6:2
Томми Пол (США) – Меттео Берреттини (Италия, 5) – 4:6, 5:1 Rt
Йосихито Нисиока (Яопния, Q) – Фелисиано Лопес (Испания, WC) – 2:6, 6:0, 6:4
Маркос Гирон (США) – Джон Миллман (Австралия, SE) – 7:6(3), 2:0 Rt
Кэмерон Норри (Великобритания, 6) – Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – 7:6(5), 6:2
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