Акапулько. Надаль, Циципас и Медведев вышли во второй круг и другие результаты

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP 500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSB в одиночном разряде завершились матчи первого круга.

Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль стартовал с победы над 29-летним американцем Денисом Кудлей, занимающим в рейтинге ATP 100-е место, со счетом 6:3, 6:2.

За 1 час 16 минут игрового времени Надаль сделал три брейка из пяти возможных и не позволил Кудле заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Рафаэля восемь эйсов при отсуттствии двойных ошибок, а Денис четыре раза подал навылет и допустил столько же двойных ошибок.

За выход в 1/4 финала Надаль сыграет с lucky loser из США Стефаном Козловым, который был сильнее болгарина Григора Дмитрова - 7:6(8), 5:7, 6:3.