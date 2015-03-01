Гвадалахара. Бондаренко проиграла в стартовом матче парного турнира

В Гвадалахаре (Мексика) на турнире категории WTA 250 – Abierto Akron Zapopan с призовым фондом $239.477 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (№106 WTA в парном разряде) и ее напарница Катаржина Питер (92) из Польши уступили китайской паре Чжу Лин (106) / Синью Ван (94). Поединок продолжался 1 час 41 минуту и завершился в пользу китаянок со счетом 6:4, 4:6, 10:8.

Соперницы взяли по пять подач друг друга. Бондаренко и Питер совершили десять двойных ошибок, и лишь один раз подали навылет, в то время как их соперницы выполнили три эйса и допустили четыре двойные ошибки.

Ранее в первом круге одиночного разряда на турнире в Гвадалахаре Леся Цуренко из-за проблем с правой рукой не смогла доиграть матч с россиянкой Анастасией Потаповой. При счете 4:6, 2:2 украинка вынуждена была прекратить борьбу.

Таким образом, на турнире Abierto Akron Zapopan украинок не осталось ни в парном, ни в одиночном разряде.











