Джокович, Медведев и Барти стали номинантами британской спортивной награды Laureus

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал номинантом на получение британской спортивной награды Laureus в категории «Лучший спортсмен года».
В список номинантов также вошли Калеб Дрессел (плавание, США), Элиуд Кипчоге (легкая атлетика (марафон), Кения), Макс Ферстаппен (Формула 1, Нидерланды), Роберт Левандовски (футбол, Польша) и Том Брэди (американский футбол, США).
За звание спортсменки года поспорят Алексия Путельяс (футбол, Испания), Эллисон Феликс (легкая атлетика (бег), США), Эшли Барти (теннис, Австралия), Элейн Томпсон (легкая атлетика (бег), Ямайка), Эмма Маккеон (плавание, Австралия) и Кэти Ледеки (плавание, США).
Российский теннисист Даниил Медведев номинирован на получение премии в категории «Прорыв года». конкурентами россиянина будут венесуэльская легкоатлетка (тройной прыжок) Юлимар Рохас, британская теннисистка Эмма Радукану, австралийская пловчиха Ариарне Титмус, индийский метатель копья Нирадж Чопра и испанский футболист Педри.
Обладатели наград будут объявлены весной.
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