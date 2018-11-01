Рафаэль Надаль обратился к болельщикам после победы на Australian Open

Фото: Инстаграм Рафаэля Надаля

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обратился к болельщикам на своей странице в социальной сети «Инстаграм» после того, как завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмен поблагодарил их за поддержку.





«Любовь к игре, страсть, позитивный подход, рабочий настрой и нужные люди вокруг меня помогают мне каждый день. Спасибо всем, всем моим болельщикам во всём мире!» — написал Надаль, прикрепив текст к фотографиям с Australian Open.

В воскресенье, 30 января, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии Надаль обыграл вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева. Счёт матча — 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.