Тренер Серены Уильямс рассказал об ожиданиях от матча Медведева и Надаля

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился ожиданиями от финала Australian Open. В матче за титул мужского турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.



«Australian Open складывается непросто для Даниила Медведева. Его ментальная сила и бойцовский дух позволили дойти до финала, хоть он и не играл в свой лучший теннис.



Надаль сейчас находится не в идеальной физической форме. Но он сумел найти способ компенсировать это, играя очень агрессивно.



Финал будет длинным, он потребует выносливости. Надалю придётся перейти на более короткие розыгрыши, выбегать к сетке. Но он прекрасно понимает, что у него есть уникальная возможность выиграть 21-й турнир «Большого шлема» и стать величайшим теннисистом в истории», — цитирует Муратоглу Tennis Majors.