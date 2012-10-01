На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Тренер Эшли Барти: Если на US Open не поменяют мяч, Эшли не выиграет турнир

Крейг Тиззер, тренер австралийской теннисистки Эшли Барти, ставшей победительницей Australian Open, оценил шансы подопечной выиграть Открытый чемпионат США. На US Open первая ракетка мира Барти ещё ни разу не проходила дальше четвёртого круга. 

«На US Open нужно поменять мяч для женских соревнований, — цитирует тренера TennisMajors. - Они используют разный мяч для парней и девушек. А для Эшли это ужасный мяч. 

В прошлом году ей пришлось сменить струны, чтобы хоть как-то его контролировать. Если в итоге оставят этот мяч, то Эшли никогда не выиграет турнир. 

Я не знаю, почему так происходит. Это единственный турнир, на котором у парней и девушек разные мячи. Если мяч в итоге не поменяют, она не выиграет US Open».

По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Джокович извинился перед девушкой, подававшей мячи на Уимблдоне
Менеджер Барти прокомментировала снятие австралийки с Индиан-Уэллса
Бажин оценил шансы Серены Уильямс выиграть 24-й турнир «Большого шлема»
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Свитолина: Когда ты фаворит, то чувствуешь большую уверенность и твоя уверенность давит на соперников
Свитолина: Для меня важно чувствовать себя счастливой от того, что я выкладываюсь по максимуму в том, чем занимаюсь
Организаторы Australian Open увеличили призовые, чтобы избежать бойкота со стороны теннисистов
Australian Open. Эшли Барти в 1/8 финала ожидает сильнейшую в матче Осака - Анисимова
 
 
 

Последние новости спорта

13:42

Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы; украинцы – восьмые 2 | Биатлон

13:06

«Это цирк». Шафер раскритиковал хэвивейт, но похвалил Фьюри и Усика 37 | Бокс

12:53

Лоуренс Околи: Джошуа однозначно изменился после поражения от Усика 53 | Бокс

12:47

Эдди Хирн: Команда Усика чувствует, что Фьюри слился с боя 52 | Бокс

12:42

Тони Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на данный момент 56 | Бокс

12:36

Усик обратился к Фьюри верхом на коне: Я тебя оседлаю так же! 57 | Бокс

12:26

Джордж Камбосос обратился к Ломаченко и Хэйни: Стадион в Австралии ждет 55 | Бокс

12:20

Отец Хэйни прокомментировал слухи о том, что бой с Камбососом сорвался из-за финансовых требований Девина 73 | Бокс

12:13

Тренер Сауля Альвареса не исключает, что в 2022 году состоится трилогия с Геннадием Головкиным 71 | Бокс

12:05

Боб Арум: Уайт представляет большую опасность для Фьюри, чем Уайлдер 70 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Australian Open-2022. Эшли Барти обыграла Даниэль Коллинз: обзор финального матча (Видео)

НБА Майлс Бриджес и Уэнделл Картер возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open-2022. Медведев обыграл Циципаса: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Australian Open-2022. Надаль победил Берреттини: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Рафаэль Надаль не сдержал слёз после выхода в финал Australian Open (Видео)

НБА. Энтони Дэвис и Стеф Карри возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open-2022. Даниэль Коллинз победила Игу Свёнтек: обзор матча 1/2 финала (Видео)



 

Топ-новости недели

Эшли Барти выиграла Australian Open-2022
Украинские каратисты завоевали четыре медали на Paris Open
Сноубордистка Аннамари Данча завоевала золото на домашнем этапе Кубка Европи в Буковеле
Australian Open. Костюк и Ястремская в паре вышли в 1/8 финала
Australian Open. Свитолина зачехлила ракетку, разгромно проиграв Азаренко






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (572)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.