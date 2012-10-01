Тренер Эшли Барти: Если на US Open не поменяют мяч, Эшли не выиграет турнир

Крейг Тиззер, тренер австралийской теннисистки Эшли Барти, ставшей победительницей Australian Open, оценил шансы подопечной выиграть Открытый чемпионат США. На US Open первая ракетка мира Барти ещё ни разу не проходила дальше четвёртого круга.
«На US Open нужно поменять мяч для женских соревнований, — цитирует тренера TennisMajors. - Они используют разный мяч для парней и девушек. А для Эшли это ужасный мяч.
В прошлом году ей пришлось сменить струны, чтобы хоть как-то его контролировать. Если в итоге оставят этот мяч, то Эшли никогда не выиграет турнир.
Я не знаю, почему так происходит. Это единственный турнир, на котором у парней и девушек разные мячи. Если мяч в итоге не поменяют, она не выиграет US Open».
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