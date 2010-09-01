Надаль заявил, что для него важнее просто играть в теннис, чем выиграть 21-й «Шлем»

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии — 2022, в котором он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
«Конечно, сейчас моя цель – победить. У меня всегда есть соревновательный дух, я не могу что-то поделать с этим, это моя ДНК. Но, честно говоря, для меня намного важнее просто играть в теннис, чем победить на 21-м турнире «Большого шлема». Потому что возможность заниматься любимым делом делает меня более счастливым, чем победа на ещё одном «Шлеме», — заявил Надаль в эфире Eurosport.
В воскресенье, 30 января, пройдёт финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2022. В решающей встрече турнира «Большого шлема» сойдутся шестая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и второй номер мирового рейтинга из России — Даниил Медведев.
НАпомним, в полуфинале Надаль победил итальянца Маттео Берреттини, а Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса.
Стремоус из Молдовы выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону; Абрамова – 21-я 25 | Биатлон
Australian Open-2022. Эшли Барти обыграла Даниэль Коллинз: обзор финального матча (Видео) 74 | Теннис / Видео
Гандболисты Испании и Швеции сыграют в финале чемпионата Европы 73 | Игровые виды спорта
Норвежец Аспенес выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону; Труш – 20-й 83 | Биатлон
Эшли Барти выиграла Australian Open-2022 127 | Теннис / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (554)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.