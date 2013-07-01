Australian Open-2022. Младенович и Додиг – чемпионы а миксте

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в смешанном парном разряде состоялся финальный матч.
Посеянные под пятым номером француженка Кристина Младенович и её напарник Иван Додиг из Хорватии стали победителями турнира, обыграв обладателей wild card - австралийский дуэт Джейми Форлис/Джэйсон Каблер со счётом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 17 минут. Младенович и Додиг реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх, выполнили четыре эйса и допустили три двойные ошибки. На счету их соперников два брейка из пяти возможных, две подачи навылет и две двойные ошибки.
Титул принёс Младенович и Додигу 190,000 австралийских долларов призовых.
Напомним, В прошлом году в миксте на Australian Open победили чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич.
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