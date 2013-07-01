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Australian Open-2022. Младенович и Додиг – чемпионы а миксте

Australian Open-2022. Младенович и Додиг – чемпионы а микстеВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в смешанном парном разряде состоялся финальный матч.

Посеянные под пятым номером француженка Кристина Младенович и её напарник Иван Додиг из Хорватии стали победителями турнира, обыграв обладателей wild card - австралийский дуэт Джейми Форлис/Джэйсон Каблер со счётом 6:3, 6:4. 

Матч продолжался 1 час 17 минут. Младенович и Додиг реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх, выполнили четыре эйса и допустили три двойные ошибки. На счету их соперников два брейка из пяти возможных, две подачи навылет и две двойные ошибки.

Титул принёс Младенович и Додигу 190,000 австралийских долларов призовых.

Напомним, В прошлом году в миксте на Australian Open победили чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич.






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