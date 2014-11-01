Australian Open. Халеп и Корне встретяся в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.
15-я ракетка мира, 30-летняя румынка Симона Халеп не испытала проблем в матче с 27-летней Данкой Ковинич из Черногории, занимающей в рейтинге WTA 98-е место, разгромив ее со счетом 6:2, 6:1.
За 1 час 4 минуты игрового времени Халеп реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Ковинич сделала один брейк из четырех возможных, ни разу не подала нравылет и один раз ошиблась на подаче.
За выход в четвертьфинал турнира Халеп поспорит с француженкой Ализе Корне, которая оказалась сильнее словенки Тамары Зиданшек – 4:6, 6:4, 6:2.
Отметим, что лучшим результатом для Халеп на Australian Open является победа в 2018 году. Корне во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала, первый раз – в 2009 году.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000. 128 участниц.
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 14) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:2, 6:1
Ализе Корне (Франция) - Тамара Зиданшек (Словения, 29) – 4:6, 6:4, 6:2
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