Australian Open-2022. Надаль победил Хачанова: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 17:25 0 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходят матчи третьего круга. Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№5 ATP) переиграл в четырех сетах россиянина Карена Хачанова (№ 30 ATP) со счетом 6:3, 6:3, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 50 минут.

В четвертом круге соперником Надаля станет победитель матча Аслан Карацев (Россия, 18) – Адриан Маннарино (Франция). Напомним, Надаль – пятикратный чемпион Australian Open (2009, 2012, 2014, 2017, 2019).







