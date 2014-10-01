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Australian Open-2022. Надаль победил Хачанова: обзор матча третьего круга (Видео)

В  Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема»  Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходят матчи третьего круга. 

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№5 ATP) переиграл в четырех сетах россиянина Карена Хачанова (№ 30 ATP) со счетом 6:3, 6:3, 3:6, 6:1. Матч продолжался  2 часа 50 минут.
В четвертом круге соперником Надаля станет победитель матча Аслан Карацев (Россия, 18) – Адриан Маннарино (Франция). 

Напомним, Надаль – пятикратный чемпион Australian Open (2009, 2012, 2014, 2017, 2019).



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