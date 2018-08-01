Australian Open. Барти обыграла Джорджи: обзор матча третьего круга (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Отткрытом чемпионате Австралии по теннису у женщин проходят матчи третьего круга.

Австралийская теннисистки Эшли Барти (№1 WTA) в двух сетах обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи (№33WTA) со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час.

За выход в четвертьфинал соревнований Барти сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Для чемпионки Wimbledon-2021 Эшли Барти лучшим результатом на Australian Open является выход в полуфинал в 2020 году.







