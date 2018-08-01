Australian Open. Барти обыграла Джорджи: обзор матча третьего круга (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Отткрытом чемпионате Австралии по теннису у женщин проходят матчи третьего круга.
Австралийская теннисистки Эшли Барти (№1 WTA) в двух сетах обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи (№33WTA) со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час.
За выход в четвертьфинал соревнований Барти сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
Для чемпионки Wimbledon-2021 Эшли Барти лучшим результатом на Australian Open является выход в полуфинал в 2020 году.
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