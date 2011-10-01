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Australian Open. Ангелина Калинина не пробилась во второй круг в парном турнире

Australian Open. Ангелина Калинина не пробилась во второй круг в парном турниреВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ангелина Калинина (№388 WTA в паре) со своей напарницей Варварой Грачевой (149) из России проиграли посеянным под 16-м номером россиянке Вере Звонаревой (54) и Виктории Кужмовой (62) из Словакии со счетом 2:6, 4:6. 

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Калинина и Грачева не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из трех имевшихся, в то время, как соперницы реализовали три брейк-пойнта из десяти. Ангелина и Варвара выполнили два эйса и допустили одну двойную ошибку, а Звонарева и Кужмова четыре раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче. 

Отметим, что и Калинина и Грачева впервые в карьере играли в парном разряде на  Australian Open.



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