Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео)

Сегодня, 17:27 0 | Теннис / Видео

Испанский теннисист Рафаэль Надал (№5 ATP) в матче второго круга на Australian Open обыграл в трех сетах немца Янника Ханфмана (№ 126 ATP) со счетом 6:2, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.









