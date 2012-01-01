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Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео)

Испанский теннисист Рафаэль Надал (№5 ATP) в матче второго круга на Australian Open обыграл в трех сетах немца Янника Ханфмана (№ 126 ATP) со счетом 6:2, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.





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